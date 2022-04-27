Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sokakta uyuşturucu satan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucu "torbacı" olarak tabir edilen 6 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ve Mezitli ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde, 1 kilo 780 gram esrar, 246 gram sentetik uyuşturucu, 142 uyuşturucu hap, 640 kök kenevir, 4 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz