YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

10.06.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

1/

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke, Erdemli, Tarsus, Mezitli ve Anamur ilçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandıMersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:07
Yatsı
21:44

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Birtan Eczanesi
Akdeniz
Birtan Eczanesi
Akdeniz
Birtan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.