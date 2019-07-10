Mersin'de vergi kaçakçılığı operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de evrakta sahtecilik yoluyla vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bazı akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayilerine toplam 144 milyon lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından alınan istihbarat üzerine, KOM Daire Başkanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı akaryakıt özel ekibi, kentte faaliyet gösteren bir akaryakıt dağıtım firması ve bayisi olan 6 akaryakıt istasyonunda denetim yaptı.

Denetimlerde, bir dağıtım firmasının başka bir dağıtım firmasından temin ettiği yaklaşık 39 bin ton akaryakıtı kendi bayilerine gönderdiği belirlendi.

Bu akaryakıtın başka dağıtım firmalarına satışı yapılmış gibi gösterildiği ancak satış işlemi olmadığı ve buna karşın yaklaşık 207 milyon lira tutarında sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Firmanın yazar kasa ve otomasyon sistemlerinin de silinerek sıfırlandığı, satışların kayıt dışı bir şekilde yapılarak haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı.

Yapılan tespitler üzerine olaya karışan dağıtım şirketlerine 108 milyon, bağlı istasyonlarına da 36 milyon olmak üzere toplam 144 milyon lira ceza kesildi.

Vergi müfettişlerinin incelemesinin ardından firma yetkililerine de sahte belge düzenlemek suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Bu arada, usulsüzlüklerle ilgili düzenlenen evraklar 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesi gereğince gerekli idari para cezası uygulanmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) gönderildi.

