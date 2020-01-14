HABER
  4. Mersin’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mersin’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’taki yılkı atları ve diğer yaban hayvanları için Gülek bölgesinde doğaya yem bıraktı.Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu kış şartlarında sağanak ve kar yağışının oluşturduğu olumsuzlukları süratle ortadan kaldırırken, bir taraftan da doğanın diğer unsurları olan yaban hayvanlarını unutmuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’taki yılkı atları ve diğer yaban hayvanları için Gülek bölgesinde doğaya yem bıraktı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu kış şartlarında sağanak ve kar yağışının oluşturduğu olumsuzlukları süratle ortadan kaldırırken, bir taraftan da doğanın diğer unsurları olan yaban hayvanlarını unutmuyor. Ekipler bu kapsamda, Tarsus’a bağlı Gülek Mahallesi Karboğazı mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Hayvanları beslemek için harekete geçtiler
Sokak hayvanlarının ve yabani hayvanların aç kalmaması için hassas davranan, yaban hayatını korumayı görev edinen ve yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı kış ve bahar aylarında yem bırakma çalışmaları yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yabani hayvanların en fazla yaşadığı yerleri tespit ederek, aç kalan yabani hayvanları beslemek için harekete geçti.
Son dönemlerde Mersin’in düz kesimlerinde yağmur yağışı, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı ile soğuk hava şartlarının etkili olmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yabani hayvanlar için başlatılan çalışmalar kapsamında, sahipsiz evcil hayvanlar ile aç kalan tilki, çakal, kanatlı yabani hayvanlar ve 100’den fazla yılkı atı için Karboğazı mevkiinde belirlenen noktalara yem bıraktı.

Bayat ekmekler çöpe atılmadı, hayvanlara yem oldu
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı ekipleri, soğuk hava şartlarının ve yağışların etkili olduğu Tarsus ilçesine bağlı Karboğazı mevkiinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için atlara sap balyası ve besi yemi, yabani kuşlara buğday ve mısır ile Halk Ekmek Fabrikası’ndan getirilen bayat ekmekler ile kedi ve köpek mamalarını gerekli yerlere bırakarak, hayvanları besledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBikiniyi çıkardıBikiniyi çıkardı
Kulaklık poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildiKulaklık poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “İstiklalin adı Türk milletidir. Egemenlik sınırlarımızı hiçbir güç pazarlık konusu yapamaz, asla yaptırmayız”Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “İstiklalin adı Türk milletidir. Egemenlik sınırlarımızı hiçbir güç pazarlık konusu yapamaz, asla yaptırmayız”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'cemevleri' kararı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün yeni mesleği! Uber şoförü oldu

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Manisa'da kadın cinayeti! Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Son dakika! İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.