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Mersin’de yabancı uyruklu şahısların işlettiği kaçak poliklinik ortaya çıkarıldı

17.12.2020 15:21 | Son Güncelleme:
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Mersin’de yabancı uyruklu şahısların işlettiği kaçak poliklinik ortaya çıkarıldı

Mersin’de yabancı uyruklu şahıslarca işletilen ve genellikle de yabancı uyruklu vatandaşların muayene edildiği kaçak poliklinik ortaya çıkarıldı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde bir adreste yabancı uyruklu şahıslarca kaçak ve ruhsatsız olarak işletilen bir poliklinikte, genelde yine yabancı uyruklu vatandaşlardan oluşan göz hastaları ile hamile kadınların muayene edildiği bilgisine ulaşıldı.Elde edilen bilgiler doğrultusunda, jandarma ekipleriyle birlikte il Sağlık Müdürlüğü, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi Zabıta ekiplerince söz konusu adreste arama yapıldı.

Mersin’de yabancı uyruklu şahıslarca işletilen ve genellikle de yabancı uyruklu vatandaşların muayene edildiği kaçak poliklinik ortaya çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde bir adreste yabancı uyruklu şahıslarca kaçak ve ruhsatsız olarak işletilen bir poliklinikte, genelde yine yabancı uyruklu vatandaşlardan oluşan göz hastaları ile hamile kadınların muayene edildiği bilgisine ulaşıldı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, jandarma ekipleriyle birlikte il Sağlık Müdürlüğü, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi Zabıta ekiplerince söz konusu adreste arama yapıldı. Aramada, göz muayenesinde kullanılan çok sayıda reçetesiz ilaç, tıbbi cihaz ve ekipman ele geçirilirken, ele geçen malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ruhsatsız olarak çalıştığı tespit edilen poliklinik belediye ekiplerince mühürlenerek faaliyeti durdurulurken, polikliniği işlettiği belirlenen 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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