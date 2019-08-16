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Mersin’de yangın evi harabeye çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Mersin’de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında ölü ya da yaralanan olmazken, ev harabeye döndü.Olay, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Hacı Halil Arpaç Mahallesi’nde Süleyman Kuytak’a ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil bir evde meydana geldi.

Mersin’de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında ölü ya da yaralanan olmazken, ev harabeye döndü.
Olay, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Hacı Halil Arpaç Mahallesi’nde Süleyman Kuytak’a ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ikamette yangın çıktı. Yangını fark eden komşular itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının büyümesini engelledi. Yangın ilk aşamada kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasından sonra söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, içeride kimsenin olmaması tek teselli oldu.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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