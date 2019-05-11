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Mersin'de yankesicilik zanlısı kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

Mersin'de yankesicilik zanlısı kadın tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik yöntemiyle yapılan 2 hırsızlığın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Banka kartları, 185 dolar ve 2 bin lirası çalınan müştekiler Ş.E. ile M.Z'nin ifadelerini alan polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerden şüphelinin kimliğini belirleyen polis, benzer suçlardan kaydı bulunan Ç.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Yankesicilik Yankesicilik ve Dolandırıcılık

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