Mersin’de yaralar sarılıyor

Mersin’de dün öğleden sonra etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Kentte olumsuz hava koşullarının verdiği zarar ise gün ışığı ile birlikte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Su taşkınlarının olduğu bölgelerde motopomplarla tahliyeler yapılırken, devrilen ağaçlar ve tabelalarda da kaldırılmaya başlandı. İlgili kurumlar da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ev çöktü, 1 kişi yaralandı

Felaketin verdiği zararı en aza indirebilmek için ekiplerini görevlendiren Büyükşehir Belediyesi, devrilen ağaçları kaldırma, tehlike arz eden tabelaları kaldırma, su çekme, yolda mahsur kalan araçları kurtarma ve meydana gelen göçüklere müdahale etme gibi tüm güvenlik önlemlerini aldı. Bozön Köyü’nde meydana gelen heyelan sonucu ise bir ev çöktü ve göçük altında kalan 1 vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

Bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentin ana yollarını basan sular nedeniyle otomobillerinin içinde mahsur kalan vatandaşlara itfaiye ekiplerinin yardım ettiği bildirildi. Oluşturulan kriz masası koordinasyonunda bütün belediye ekipleriyle olumsuz koşulları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, ekiplerin zorda kalan vatandaşların yardımına koşarak olası kayıpları engellemek için görev başında beklediği belirtildi. Özellikle Adnan Menderes Bulvarı sahilinde deniz taşması ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda fırtınadan kaynaklanan ağaç devrilmesi gibi sıkıntıların da en aza indirilmeye çalışıldığı ifade edildi.