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Mersin’de yaralar sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 04:57 | Son Güncelleme

Mersin’de dün öğleden sonra etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.Kentte olumsuz hava koşullarının verdiği zarar ise gün ışığı ile birlikte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Mersin’de dün öğleden sonra etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.
Kentte olumsuz hava koşullarının verdiği zarar ise gün ışığı ile birlikte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Su taşkınlarının olduğu bölgelerde motopomplarla tahliyeler yapılırken, devrilen ağaçlar ve tabelalarda da kaldırılmaya başlandı. İlgili kurumlar da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ev çöktü, 1 kişi yaralandı
Felaketin verdiği zararı en aza indirebilmek için ekiplerini görevlendiren Büyükşehir Belediyesi, devrilen ağaçları kaldırma, tehlike arz eden tabelaları kaldırma, su çekme, yolda mahsur kalan araçları kurtarma ve meydana gelen göçüklere müdahale etme gibi tüm güvenlik önlemlerini aldı. Bozön Köyü’nde meydana gelen heyelan sonucu ise bir ev çöktü ve göçük altında kalan 1 vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.
Bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentin ana yollarını basan sular nedeniyle otomobillerinin içinde mahsur kalan vatandaşlara itfaiye ekiplerinin yardım ettiği bildirildi. Oluşturulan kriz masası koordinasyonunda bütün belediye ekipleriyle olumsuz koşulları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, ekiplerin zorda kalan vatandaşların yardımına koşarak olası kayıpları engellemek için görev başında beklediği belirtildi. Özellikle Adnan Menderes Bulvarı sahilinde deniz taşması ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda fırtınadan kaynaklanan ağaç devrilmesi gibi sıkıntıların da en aza indirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

"Kabus gibi bir gece geçirdik"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da il genelinde etkili olan yağışlar dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocamaz, sosyal medya hesabında, yaşanan olaylar karşısında, "Kabus gibi bir gece geçirdik" açıklaması yaptı. Kocamaz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Denizde mahsur kalanlar, yıkılan sera ve barakalar, patlayan camlar, denizin kudurması sonucu oluşan dev dalgalarla sahildeki korkulukların ve yapılan düzenlemelerin hasar görmesi, ağaçların devrilmesi, Adnan Menderes Bulvarı’nın deniz taşması sonucu sular altında kalması ile yolun iki taraflı trafiğe kapatılması, ev ve iş yerlerini suların basması ve daha bir sürü hasar ve olumsuz görüntüler. Rabbim beterinden korusun. Büyükşehir Belediyesi elemanları sabaha kadar ayakta ve teyakkuzdaydı. Yağmur ve fırtına halen etkisini sürdürüyor. Dileğimiz can kaybının olmaması. Herkese, hepimize geçmiş olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."

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