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"Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Bir sürprizimiz olacak. Adayımız var. Kazanacak ve güçlü bir aday" - "Kariyeri buna uygun ve Mersinli bir aday. Mersin'de tekrar en güçlü şekilde rekabetin içinde olacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Bir sürprizimiz olacak. Adayımız var. Kazanacak ve güçlü bir aday." dedi.

Akşener, Türk Metal Sendikasını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, bir gazetecinin "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağı kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mersin'de stratejiniz ne olacak?" sorusu üzerine, YSK'nin Kocamaz ile ilgili kararının bu şekilde çıkabileceğini, daha önceki itirazlarına ret geldiğinde anladıklarını söyledi.

Bunu beklediklerini belirten Akşener, "Ama Sadi Güven'in ilk verdikleri karar sonrasında İYİ Parti temsilcisine alay ederek, 'Genel Başkanı'na git söyle, çok gayret ettim de.' ifadesi çok ayıpladığım, çirkin bulduğum bir tavırdır. Bu, 'ben bu işte tarafım' anlamını taşır." dedi.

Bu şartlara rağmen mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

"Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Mersin'de bir sürprizimiz olacak. Bütün engellere rağmen o engelleri kırarak, çok güçlü bir şekilde tekrar Mersin Büyükşehir Belediyesini yönetmek üzere talip olacağız. Adayımız var. Kazanacak ve güçlü bir aday. Duyunca çok şaşıracaksınız. Yeni ama bildiğiniz bir isim. Çok mutluyum."

Akşener, gazetecilerin adayın kim olduğunu sorusuna da, "(Harp olur, darp olur) diye çekiniyoruz. Müracaatımız tamamlansın. Kazandıktan sonra o belediyeyi yönetecek bir adayımız. Kariyeri buna uygun ve Mersinli bir aday. Mersin'de tekrar en güçlü şekilde rekabetin içinde olacağız." yanıtını verdi.

Kocamaz'ın oğlunun aday olacağının basına yansıdığının belirtilmesi üzerine Akşener, "Hayır." dedi. Akşener, kendisinin, yeni adayın ve Burhanettin Kocamaz'ın kazanmak için birlikte çalışacağını söyledi.

Kocamaz'ın yeni adayı nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Akşener, "Beraberce teklif götürdük." dedi.

Akşener, adayın bugün belli olacağını ifade ederek, "Mersin'de iki aday konusu falan bitti." diye konuştu.

-"İstanbul'u kaybettiler"

"YSK'nin her sandık için 360 ekstra oy pusulası göndereceği kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Akşener, şu yanıtı verdi:

"İstanbul'u kaybettiler. Bu gerilimin, hakaretin, bu küfre varan iftira ve isnatların arka planında bu asabiyet var. Ankara'yı da zaten kendi tabanlarına göre bir kanaat halinde kaybedildi. Bursa'yı kaybettiler, Adana, Antalya... Mersin'i kaybedecekler, bugün itibariyle. Balıkesir'de İsmail Bey önde, Denizli'de kafa kafaya bir pozisyonumuz var. Samsun'da benzer bir durum söz konusu. AK Parti açısından kale kabul edilen birçok yer kaybedilmiş görünüyor. Bize düşen adaylarımızın, seçmenimizin bu çalışma ve tutumuna karşılık sandıkları korumaktır. 365 değil, 565 yapsınlar bir sorun yoktur."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Bu yıl 2.5 milyon istihdam sağlanacağı" ifadesinin hatırlatılması üzerine Akşener, "Çok seviniriz 2.5 milyona insana iş bulacaklarsa, istihdam yaratacaklarsa. Ama fabrikaları satarken nasıl istihdam yaratacaklar, orası karışık." dedi.

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