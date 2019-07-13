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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Mersin polisi, 4 ayrı adrese eş zamanlı ’yasa dışı bahis’ operasyonu düzenledi.

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu

Mersin polisi, 4 ayrı adrese eş zamanlı ’yasa dışı bahis’ operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda birçok suç unsuru ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 4 adrese eş zamanlı ’yasa dışı bahis’ operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 1 sigara matik oyun makinesi ve içerisinde 15 lira para, 4 akıllı cep telefonu, 4 laptop, 1 masa üstü bilgisayar ile 1 harddisk ele geçirildi.
Ekipler, 4 ayrı işyeriyle ilgili adli ve idari işlem yaptı.

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