Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı

Mersin merkezli 8 kentte düzenlenen operasyonla, yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi. 3 ay süren teknik takibin ardından yapılan operasyon kapsamında 43 kişi gözaltına alınırken, örgütün liderlerinin lüks içindeki yaşamı dikkat çekti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı şikayeti üzerine 3 ay önce harekete geçti. Şikayetçinin verdiği bilgilerden yola çıkan polis, Mersin dahil olmak üzere İstanbul, Artvin, Samsun, Batman Osmaniye, İzmir ve Adana’da 59 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenleyip 43'ünü gözaltına aldı ve Mersin'e getirdi. Uzman ekipler tarafından sorgulanan, aralarında örgütün liderlerinin de bulunduğu zanlıların verdiği ifadelerde kullandıkları yöntem de ortaya çıktı.

'SAHTE KUPONLAR YAYINLAMIŞLAR'

Örgüt elemanları organize bir şekilde hareket ederek 3'üncü kişilerin sosyal medya hesaplarını para karşılığında alarak sahte kazanılmış bahis kuponlarını yayınlıyor. Paraya ihtiyacı olan, kısa yoldan zengin olmak isteyenler de kuponların altında verilen linklere tıklayarak örgüt elemanları ile irtibata geçerek, yönlendirildikleri sitelere kimlik bilgilerini verip ücretli üyelik oluyor. Örgüt mensupları site üye olanları arayarak isimlerine oynanan kuponların kazandığını bildirerek belli bir yüzdenin ödenmesini talep ediyor.