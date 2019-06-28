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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

İlçe emniyet müdürlüklerinden ekiplerin de destek verdiği operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İş yerlerindeki aramalarda 32'si gümrük kaçağı 37 cep telefonu, 3 harici bellek ve çok sayıda kulaklık bulundu.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
bahis operasyonu Mersin

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