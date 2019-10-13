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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Mersin’de yasa dışı bahis ve kumar oynayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynandığı saptanan 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Mersin’de yasa dışı bahis ve kumar oynayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynandığı saptanan 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, ekipler aynı gün il merkezinde umuma açık 12 iş yerinde de kumar uygulaması yaptı. Uygulamada bir iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapıldı. İlçe merkezlerinde 85 adreste gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar uygulamasında ise 6 iş yerine işlem yapılırken, 785 şahıs GBT kontrolünden geçirildi, aranan 1 şahıs gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 2’si dizüstü olmak üzere 13 bilgisayar, 12 cep telefonu, 15 bin TL’lik senet, 4 bin 550 TL para, 1 kupon yazıcısı ile 4 kupon ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye kişi başı 320 TL idari para cezası kesildi.

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

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