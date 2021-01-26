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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

26.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Mersin’de yasa dışı bahis oynatarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 9 şüphelinin, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Mersin’de yasa dışı bahis oynatarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 9 şüphelinin, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 cep telefonu, bir tablet, 3 dizüstü bilgisayar, iki hard disk, 13 sim kartı, 41 adet banka kartı, bir banka hesap dekontu, 265 bin TL tutarında borç senedi, 8 bin lira bahisten kazanıldığı düşünülen nakit para ile 2 gram esrar ele geçirildi.
’Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık’ suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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