Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polis ekiplerince yapılan yasadışı bahis operasyonunda 2'si çocuk 11 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezi ve ilçelerinde yasa dışı bahise yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 23 harddisk, 7 cep telefonu, 2 usb bellek ve 1 laptop ele geçiren polis, 2'si çocuk 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yaşları küçük şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sorgulanmak üzere emniyete götürülen S.Y., B.Y., R.T., M.E.K., M.E.K., H.T., Y.A., Ö.T. ve M.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.
FOTOĞRAFLI
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili ses kaydı!
Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!
Burada seks robotu genelevini kadınlar yönetiyor!
Yangından kaçamayan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum