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Mersin'de yaşam normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 13:01 | Son Güncelleme

MERSİN'de sağanak yağış ve fırtınanın ardından hayat normale döndü.

Mersin'de yaşam normale döndü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de sağanak yağış ve fırtınanın ardından hayat normale döndü. Güneşli havayı fırsat bilen Mersinliler, sabah saatlerinden itibaren sahilde gezinti yaptı.
İki gün boyunca kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu noktadan sürüklenerek kıyıya yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Kent merkezinde de dev dalgalar kilolarca ağırlıktaki kayaları ve sel suları ile birlikte derelerden denize ulaşan ağaç parçalarını sahile sürükledi. Fırtınada birçok evin çatısı uçtu. Sahil kesimindeki Atatürk ve Kültür Park'ın birçok noktasında yürüyüş yolları çöktü, yapılan dekoratif çalışmalar yerle bir oldu. Sahilde yaptığı inceleme sonrasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yaraların hızla sarılacağını söyledi.
Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın dinmesiyle Mersin'de hayat normale döndü. Güneşli havayı da fırsat bilen Mersinliler, sabah saatlerinden itibaren sahilde gezinti yaptı. Kentte hava sıcaklığının Cumartesi gününe kadar 7 ila 14 derece arasında olmasının beklendiği bildirildi.

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