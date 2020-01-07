HABER
  4. Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 23:57 | Son Güncelleme

LEĞENDEN SAL YAPIP, SEL SULARINDA YÜZDÜ Mersin'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden oldu.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

LEĞENDEN SAL YAPIP, SEL SULARINDA YÜZDÜ
Mersin'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden oldu. Cadde, ev ve iş yerlerini su bastığı Mersin'de bir vatandaş ise tüm olumsuzluklara rağmen eğlenmenin yolunu buldu. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkaran vatandaş, eline aldığı leğeni sal gibi kullanıp, sel sularında yüzdü. Vatandaşın sel sularında eğlendiği anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

MERSİN, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (7)Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (7)
Libya ve İdlib Erdoğan-Putin Görüşmesinin Ana Gündem MaddeleriLibya ve İdlib Erdoğan-Putin Görüşmesinin Ana Gündem Maddeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da son 13 ayda 1471 çocuk öldürüldü

Meksika'da son 13 ayda 1471 çocuk öldürüldü

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO'dan sefer iptali

Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Kadıköy'de genç kadına yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

İstanbul'da yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi

Putin İstanbul'a geldi

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.