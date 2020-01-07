HABER
  4. Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTI Akdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı.

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTI
Akdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı. Yağış ve fırtınadan etkilendiği belirtiline gemiler, koya demir attı. Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga yükselirken, kıyıya da selin sürüklediği ağaç parçaları vurdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaçları yakacak olarak toplandı. Ayrıca Sarıyadın ilkokulu/ortaokulu ve Kırobası ilkokulu/ortaokulunda bir gün süreyle eğitime ara verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
'İkinci el araç alım satımında para transferi devlet güvencesinde''İkinci el araç alım satımında para transferi devlet güvencesinde'
Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (9)Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (9)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri yeniden başladı

Sabiha Gökçen uçuşlar yeniden başladı

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

Amik Ovası sular altında

2 haftadır sürüyor! Sular altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.