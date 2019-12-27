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  4. Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına yaklaşık 75 kişilik AFAD, jandarma, Erdemli Belediyesi Karla Mücadele ekipleri ile canlı arama köpeği katıldı.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.

Ekiplerin çalışmalara yarın devam edeceği bildirildi.

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