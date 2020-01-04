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  4. Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 21:40 | Son Güncelleme

Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama ve kurtarma çalışmaları sabah yeniden başlatıldı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede kapanan yollar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesinin iş makineleriyle açıldı, jandarma ve AFAD ekipleri çadırları, kaya diplerini ve mağaraları taradı.

Akşama doğru sisin yoğunlaşması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Çalışmaları Kaçar'ın ailesi de takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
arama çalışmaları Mersin

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