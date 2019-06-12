Mersin’de Yazlık Sinema Nostaljisi 

Açık hava, tahta sandalyeler ve gazoz... Türkiye’de orta yaş üstünün özlemle hatırladığı yaz sinemaları Mersin’de yeniden hayata geçirildi. Mezitli Belediyesi’nin 5 yıl önce başlattığı proje kapsamında ilçenin yazlık sinema gösterimleri sezonu açtı.

Mezitli Su Parkı’ndaki gösterimler haftada dört gün yapılıyor. Sezon okullar açılana kadar devam ediyor. Yaz boyunca vizyon filmleri, sanat filmleri, çocuklar için animasyon filmleri ve nostaljik Türk filmleri gösterilecek.

​Projeyle ilgili VOA Türkçe’ye bilgi veren Mezitli Belediyesi yetkilisi Metin Özdemir, gösterimlerin Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü ile ortaklaşa yapıldığını söyledi ve “Filmleri Sinema Bölümü Başkanımız seçiyor. Alıyor, getiriyor bize. İki de öğrenci veriyor, onlar da burada makinenin başına geçerek oynatıyor filmleri” dedi.

Sinemada çalışan öğrencilerden Alican Aktarla da, “Bu yıl üçüncü yılım olacak. DCP (Dijital Cinema Package) formatında filmler geldiği için, dijital sinemayla alakalı olduğu için, bizim de dijital sinema derslerimiz olduğundan bize bu anlamda da katkısı oluyor” diye konuştu.