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Mersin’de Yazlık Sinema Nostaljisi 

12.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Açık hava, tahta sandalyeler ve gazoz... Türkiye’de orta yaş üstünün özlemle hatırladığı yaz sinemaları Mersin’de yeniden hayata geçirildi. Mezitli Belediyesi’nin 5 yıl önce başlattığı proje kapsamında ilçenin yazlık sinema gösterimleri sezonu açtı

Mersin’de Yazlık Sinema Nostaljisi 

Açık hava, tahta sandalyeler ve gazoz... Türkiye’de orta yaş üstünün özlemle hatırladığı yaz sinemaları Mersin’de yeniden hayata geçirildi. Mezitli Belediyesi’nin 5 yıl önce başlattığı proje kapsamında ilçenin yazlık sinema gösterimleri sezonu açtı.

Mezitli Su Parkı’ndaki gösterimler haftada dört gün yapılıyor. Sezon okullar açılana kadar devam ediyor. Yaz boyunca vizyon filmleri, sanat filmleri, çocuklar için animasyon filmleri ve nostaljik Türk filmleri gösterilecek.

​Projeyle ilgili VOA Türkçe’ye bilgi veren Mezitli Belediyesi yetkilisi Metin Özdemir, gösterimlerin Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü ile ortaklaşa yapıldığını söyledi ve “Filmleri Sinema Bölümü Başkanımız seçiyor. Alıyor, getiriyor bize. İki de öğrenci veriyor, onlar da burada makinenin başına geçerek oynatıyor filmleri” dedi.

Sinemada çalışan öğrencilerden Alican Aktarla da, “Bu yıl üçüncü yılım olacak. DCP (Dijital Cinema Package) formatında filmler geldiği için, dijital sinemayla alakalı olduğu için, bizim de dijital sinema derslerimiz olduğundan bize bu anlamda da katkısı oluyor” diye konuştu.

İzleyici memnun

Açık hava sinemasından hem orta yaşlılar hem de gençler memnun. Emine Uysal emekli öğretmen. Gençliğinde yaşadığı keyfi yeniden yaşamaktan mutlu olduğunu söylüyor. Uysal, “Mersin’in Mut ilçesinde Seyrankaya diye yazlık bir sinemamız vardı. Hatta o dönemde duvarlar alçaktı ve çatılardan izliyorduk. Daha sonra baktılar ki mahallede herkes yukarılardan izliyor duvarları yükselttiler. Ondan sonra biz o sinema zevkini, (açık hava sinemasına) girerek, çekirdek çitleyerek yaşadığımı çok iyi hatırlıyorum. Yazlık sinemanın zevki daha başka hele Mersin havasında, akşamları güzel oluyor” diyor.

Hilal Karaca ise öğrenci. O da açık havanın daha güzel olduğunu ifade edenlerden. Karaca, “Atmosferi daha güzel gibi umarım izlerken de aynı hazzı alırız” derken ilk defa giden Büşra Candan da memnuniyetini, “Daha önce hep dizilerde, filmlerde görmüştüm, çok merak ediyordum. Deneyimlemek istedim, çok hoşuma gitti, açık havada olması, ferah olması çok hoş” sözleriyle anlattı.

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