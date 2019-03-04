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Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde hayvan yemi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hurdaya döndü.

Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı

TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde hayvan yemi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hurdaya döndü.
Olay, Tarsus-Ankara Otoban yolu Davlama mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Sürücü Enver Helli, yönetimindeki 31 YS 456 plakalı TIR, Adana yönüne giderken Damlama mevkiinde geldiğinde bir anda alev aldı. Sürücü aracı durdurup, alevlere müdahale etmek istedi. Büyüyen alevler TIR'ı sararken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Köpüklü su kullanan ekipler, uzun uğraşlar sonrasında alevleri kontrol altına alıp, yanan TIR'ı söndürdü. TIR, demir yığınına dönerken şoförü Helli, yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Tarsus-Ankara otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden açılırken, polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandıMersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı

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