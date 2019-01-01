Mersin'de yeni yılın ilk bebeği doğdu

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine Süleyman ismi verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akşam saatlerinde gelen 24 yaşındaki Çiğdem Taş'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocuğu oldu.

Süleyman ismini koydukları 3 kilo 500 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Anne Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yılın ilk bebeğinin sağlık, mutluluk getirmesini dileyen Taş, "Adını Süleyman koyduk. 3,5 kilogram doğdu ve 53 santim. Normal doğumla oldu. Biz 30 Aralık'ta bekliyorduk. 1 gün sonra gece geç saatlerde yılın ilk bebeği olarak doğdu. Sancılar ve 9 ay geçen zorlu dönemin ardından bizim için tarihi önemli değildi. Sağlıklı olsun yeter."

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

