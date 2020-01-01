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  4. Mersin'de yeni yılın ilk bebeği doğdu

Mersin'de yeni yılın ilk bebeği doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:06 | Son Güncelleme

Mersin'de yeni yılın ilk bebeği doğdu

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğine Cennet Nur ismi verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinde gelen Pınar Dolunay'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla kız çocuğu oldu.

Cennet Nur ismini koydukları 3 kilo 250 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Anne Dolunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Dolunay," İki oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Sağ salim doğum yaptık. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise yılın ilk bebeği ve annesine hastanede ziyarette bulunarak, altın hediye etti.

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