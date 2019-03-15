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Mersin'de, Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

MERSİN’de Yeni Zelanda´da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda yaşamını yitiren 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kılındı.

Mersin'de, Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Yeni Zelanda´da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda yaşamını yitiren 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kılındı.
Merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami’de cuma namazının ardından bir araya gelenler, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından yaşamını yitirenler için dua edildi. Sloganlar atarak terörü kınayan grup, olaysız dağıldı.
Namaz öncesi HÜDA PAR İl Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Karakaya, ibadethaneleri hedef alan saldırıların Batı'da yükselen İslam karşıtı nefret kampanyalarının sonucu olduğunu belirterek, "Batı Müslümanlara mal edilen birtakım şaibeli saldırılar karşısında topyekun olarak Müslümanları suçlama ve İslam dininin bir nevi 'terör ideolojisine' indirgeme kampanyaları, söz konusu faşist, psikopat odakları daha fazla cesaretlendirmektedir. Müslümanlara mal edilen birtakım saldırılar karşısında Batı'da resmi düzeyde oluşan tepkiler benzer şekilde Yeni Zelanda’daki vahşi saldırılara karşı sergilenecek midir, doğrusu merak ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de, Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazıMersin'de, Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazıMersin'de, Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

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