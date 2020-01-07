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  4. Mersin'de yıkılan barakanın altında kalan 62 yaşındaki adam öldü

Mersin'de yıkılan barakanın altında kalan 62 yaşındaki adam öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 04:50 | Son Güncelleme

Mersin'de yıkılan barakanın altında kalan 62 yaşındaki adam öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde toprak kayması nedeniyle yıkılan barakadaki bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde 6 kişinin yaşadığı baraka, sağanak nedeniyle kayan toprakla birlikte yıkıldı.

Evdeki 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel yıkıntıların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekiplerince yapılan enkaz kaldırma çalışmasında Öngel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, birçok cadde ve sokak sular altında kalmıştı.

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