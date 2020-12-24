HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi

Mersin’de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi

24.12.2020 11:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin polisi, yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Mersin polisi, yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 30 ekiple kent genelindeki tüm büfelerin denetimini sürdüren ekipler, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Ayrıca ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda, 300 litre gümrük kaçağı içki ile 9 litre sahte alkol ele geçirdi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik denetimlerini arttı. Her gün 15 ekipte bulunan 30 polis, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu görevlisiyle birlikte kentte bulunan büfelerde denetim yaparak, sahte alkol olup, olmadığına bakıyor. Şimdiye kadar 500’ün üzerinde büfede denetim yapan ekipler, içki şişelerindeki bandrolleri tek tek okutarak, sahte olup olmadığını kontrol ediyor. Büfelerin evraklarını da kontrol eden ekipler, sahte ve kaçak alkol satmamaları yönünde büfe sahiplerini uyarıyor.
Yetkililer, vatandaşları da sahte ve kaçak alkol içmemeleri konusunda uyarırken, denetimlerin de aralıksız süreceğini belirtti.
Öte yandan ekipler, belirlenen adreslere operasyonlarını yaparak, vatandaşların sahte içki içmesinin önüne geçiyor. Bu kapsamda Yenişehir ile Mezitli ilçelerinde 2 adrese operasyon yapan ekipler, 300 litre gümrük kaçağı içki ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda H.Ö., M.K., C.K., E.Y. ve M.T. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şahıslara adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılarİstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yılbaşı öncesi önemli uyarı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yılbaşı öncesi önemli uyarı

Bursa'da ilginç olay! Durup dururken aracın aynasını kırdı

Bursa'da ilginç olay! Durup dururken aracın aynasını kırdı

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan koronavirüs açıklaması: Daha agresif seyrediyor

Korkutan koronavirüs açıklaması: Daha agresif seyrediyor

İşte ilaç kullanan koronavirüs hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

Şişli'de turist aileye kapkaç dehşeti! O anlar böyle görüntülendi

Turist aile güpegündüz dehşeti yaşadı

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.