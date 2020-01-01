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  4. Mersin'de yılın ilk bebeği: Cennet Nur

Mersin'de yılın ilk bebeği: Cennet Nur

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 03:18 | Son Güncelleme

MERSİN'de yeni yılın ilk bebeği olarak 3 kilo 250 gram ağırlığındaki Cennet Nur Dolunay oldu.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de yeni yılın ilk bebeği olarak 3 kilo 250 gram ağırlığındaki Cennet Nur Dolunay oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ali Dolanay (32) ile Pınar Dolayı (28) çiftinin Cennet Nur adını verdiği bebeği yılın ilk bebeği olarak dünyaya gözlerini açtı. Dolunay çiftinin 3'üncü çocuğu olan Cennet Nur'u hastanede yılın ilk saatlerinde Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile eşi Behiye Gültak hastanede odasında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Cennet Nur'a çeyrek altında takarak çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Gültak ise 2020 yılının insanlara için hayırlar vesile olması temennisinde bulunarak, "Pınar hanım 2020 yılına kızıyla, Cennet Nur ile girdi. Hayırlı uğurlu, olsun. Allah analı, babalı büyütsün. Tabi her nesil bizim için çok önemli. Biz çok büyük bir Cumhuriyetiz, büyük bir devletiz. Her şeye rağmen bu millet ve devlet her zaman var olacak. Bu çocuklar anneler olacak, bunlardan doğacak Mehmetler olacak ve onlar bu ülkeyi koruyacak. Bizde eşimle birlikte bu gece yılın ilk bebeğini karşılamış olduk. Annemizi ziyaret ettik, bebeğimizi gördük. Bugünde Akdeniz’de ’hoş geldin bebek’ projesini başlattık. Annemizin ihtiyaçlarını hediye ettik. 2020 yılının ilk saatlerinde Cennet ile buluşmuş olduk. İnşallah Cennet’lere, nice Mehmetlere sahip olursunuz. Bütün herkesin de yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2020 yılı hem Mersin'e hem de Türkiye'ye hayırlara vesile olacaktır" dedi.
Çiçeği burnunda anne Pınar Dolunay, yeni yılın ilk bebeğinin kendilerinin olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "2 oğlumdan sonra, 1 kızım oldu. Sağ salim bir doğum yaptım. Hastanemizden çok memnun kaldım. İyi ki Şehir Hastanesi'nde doğum yaptım. Çok iyi ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ederim. İsmini Cennet Nur koyduk. Babaannemizin ismini koyduk. Sağlıklı, mutlu büyümesini Allah nasip eylesin" diye konuştu.

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