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  4. Mersin’de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı

Mersin’de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı

08.12.2020 23:44 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, yolcu minibüsünün yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sebil Mahallesi’nde meydana geldi.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, yolcu minibüsünün yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sebil Mahallesi’nde meydana geldi. Hayri Yalçın yönetimindeki 33 C 4009 plakalı yolcu minibüsü, havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle sürücüsünün kontrolden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Minibüste yolcu Ekrem Doğan yararlanırken, sürücü ve iki yolcu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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