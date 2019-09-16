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Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 20:41 | Son Güncelleme

Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin vagonlarının raydan çıkmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonuna yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Kısa mesafe bu şekilde ilerleyen tren Tarsus İstasyonunda durdu.

Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken, ekipler vagonları demir yoluna yerleştirmek için çalışma başlattı.

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Mersin ray vagon Yük treni

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