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  4. Mersin'de zabıtadan takdir toplayan davranış! Çöpte buldukları Türk bayrağını öpüp aldılar

Mersin'de zabıtadan takdir toplayan davranış! Çöpte buldukları Türk bayrağını öpüp aldılar

27.04.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli 2 çalışanın, devriye görevi sırasında çöpte buldukları bayrağı öpüp muhafaza altına aldığı görüntüler takdir kazandı.

Zabıta memurlarından Nuri Şahin ve Özbek Miroğlu, Barış Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada, bir sokaktaki çöp konteyneri içerisinde Türk bayrağı olduğunu fark etti.

Araçlarından inerek konteynere yönelen Şahin ve Miroğlu, çöpten çıkarıp öptükleri bayrağı muhafaza altına aldı.

Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, ekiplerin, Türk bayrağını çöpten çıkarıp muhafaza altına aldıkları anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sivaslıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz, denetim ve kontrolleri esnasından bizi üzen bu çirkin görüntü karşısında bir Türk evladına yakışır harekette bulunup gerekeni yaptılar. Personelimi alnından öpüyorum. Şanlı Türk bayrağımızı çöpe atacak kadar hain kişi ya da kişiler, şunu bilesiniz ki Türk milleti bayrağımız için nice şehitler verdi. Onun yeri, her daim yükseklerde dalgalanmasıdır. Bayrağımızı çöpe atan hainlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Şanlı Türk bayrağına dokunan hain eller kırılır."

Zabıtaların duyarlılığını gösteren görüntüler, vatandaşların takdirini kazandı.

(AA)

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