HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de zehirlenen 14 koyun telef oldu

Mersin’de zehirlenen 14 koyun telef oldu

26.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir besiciye ait ağıldaki 300 koyundan 14’nün zehirlenerek telef olduğu bildirilirken, zehirlenen 10’dan fazla koyunun ise tedavi edilmeye çalışıldığı bildirildi.Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Köselerli Mahallesinde Durmuş Gül’e ait ağıldaki 300 koyundan 14’ü zehirlenerek telef oldu.

Mersin’de bir besiciye ait ağıldaki 300 koyundan 14’nün zehirlenerek telef olduğu bildirilirken, zehirlenen 10’dan fazla koyunun ise tedavi edilmeye çalışıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Köselerli Mahallesinde Durmuş Gül’e ait ağıldaki 300 koyundan 14’ü zehirlenerek telef oldu. Havanlarının zehirlendiğini akşam beslemek için ağıla geldiğinde fark eden besici, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Zehirlenen 10’dan fazla hayvan ise veteriner tarafından tedavi edilmek üzere kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerince olay yerindeki incelemelerin ardından tutanak tutulurken, telef olan koyunlar imha edilmek üzere kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hayvanların besiciye ait araziye dışardan atılan kimyasal zehir sonucu zehirlendiği ileri sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Tek yeşil yer mezarlıklar kaldıTek yeşil yer mezarlıklar kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

İşte Berat kandilinin önemi | Berat kandilinde ne oldu?

Berat kandilinde ne oldu?

Kulislerde bu iddia konuşuluyor: Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Kulislerde bu iddia konuşuluyor: Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Son Dakika: Diyarbakır'da hareketli anlar! Özel harekat devreye girdi

Diyarbakır'da hareketli anlar! Özel harekat devreye girdi

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

Konya’da şoke eden görüntü! Mührü bozup eğlenenler polise yakalandı

Mührü bozup eğlenenler polise yakalandı

Vaka artışında Türkiye'de ilk sırada! Samsun'da tek yeşil yer mezarlıklar kaldı

Tek yeşil yer mezarlıklar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.