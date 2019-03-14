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Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

PASİFİK ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan aslan balığı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı.

Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- PASİFİK ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan aslan balığı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı. Küresel ısınma nedeniyle bu türün Akdeniz'de artış göstermeye başladığını belirten uzmanlar, balığın dikenlerine dokunulmaması uyarısında bulundu.
Erdemli'de önceki gün, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Bilal Çoban, ağına farklı bir balığın takıldığını gördü. İnternette yaptığı araştırmada balığın zehirli bir tür olan aslan balığı olduğunu belirledi. Çoban, balığı incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 30 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez aslan balığı yakaladığını söyleyen Bilal Çoban, "Avdan döndüğümüzde ağlarımızı temizlerken farklı bir balık gördük. Araştırma yaptık ve bu balığın zehirli aslan balığı olduğunu öğrendik. Mersin'de uzun süredir gözükmeyen bu balık, ilk defa benim ağıma takıldı" dedi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Balık Biyolojisi Uzmanı Dr. Meltem Ok, aslan balığının Mersin'de en son 2015'te görüldüğünü belirterek, "Bu balık türü normalde kıyılarımızda yaşamıyor. Son zamanlarda Ege denizinden sonra Akdeniz kıyılarında da görülmeye başlandı. Dikenleri zehirli olduğu için çok dikkatli olunmalı. Dikenlerin batması halinde hemen hastaneye başvurulması gerekiyor. Bu balık türü genellikle kayalık bölgelerde yaşıyor. Amatör balıkçıların ve vatandaşlarımızın kayalık bölgelerde dikkatli olması gerekiyor. Bu balığın doğal yayılım alanı Pasifik. Bu bağlamda Özellikle Amerika'nın güney sahilinde ve Karayipler'de de büyük bir sorun olan Aslan Balığı'nın tüketimi konusunda çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

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