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Mersin'de zeytin hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Mersin'in Mut ilçesinde, hasadına başlanan zeytinde 200 bin ton rekolte hedefleniyor - Mut Kaymakamı Muammer Köken: - "Mut, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihtiyacının yüzde 11'ini karşılamaktadır"

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan üründen 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Zeytin üretimiyle öne çıkan ve 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 13 zeytinyağı fabrikasının yer aldığı ilçede hasat başladı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, hasat sezonunun başlaması dolayısıyla Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılarak, çiftçilere iyi bir sezon geçirmelerini diledi.

Mut'un, yaklaşık 13 milyon zeytin ağacıyla bu konuda Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesi olduğunu belirten Köken, "Mut, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihtiyacının yüzde 11'ini karşılamaktadır. Bu rakamları daha da yukarılara çıkarmak için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kır da sezon sonunda 200 bin ton zeytin ile 20 bin tona yakın zeytinyağı rekoltesi beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından ağaçlardaki zeytinler toplandı.

Hasat etkinliğine Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da katıldı.

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hasat Mersin zeytin Zeytinyağı

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