Mersin'de Zeytin ve Zeytinyağı Ortak Akıl Toplantısı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Zeytin ve Zeytinyağı Ortak Akıl Toplantısı" düzenlendi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, zeytinyağının ana sütü gibi sağlıklı olduğunu, Anadolu'nun simgesi zeytin ağacının filmler, romanlar, hikayelerle toplumda daha fazla tanınması ve yer etmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Daha önce görev yaptığı yörelerde zeytin ve zeytinyağı tüketiminin düşük olduğunu gözlemlediğini dile getiren Köken, "Türk zeytinyağının hem yurt dışında hem de yurt içinde tüketiminin artırılmasına yönelik tanıtım çalışmalarına yoğunlaşmamız lazım." şeklinde konuştu.

EZZİB Başkanı Davut Er de Mut'ta, coğrafi konumu nedeniyle hiç ilaç kullanmadan sofralık zeytin ve zeytinyağı üretilebildiğini belirtti.

Er, son yıllarda zeytinyağı rekoltesi 10 bin tonu, sofralık zeytin rekoltesi 30 bin tonu aşan Mut ilçesinin, yeni plantasyonların verime geçmesi ile birlikte gelecek dönemde zeytincilik sektöründe konumunu güçlendireceğini vurguladı.