Mersin’deki aile faciası

Mersin’in Erdemli ilçesinde tartıştıkları oğulları tarafından silahla vurularak öldürülen çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzeloluk Yaylası’nda tartıştığı annesi Menekşe A. ile babası Murat A.’yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali A., suç aleti tüfekle olay yerinden kaçtı. İddiaya göre zanlı kaçarken birkaç eve daha ateş açtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin Akdeniz Mahallesi’ndeki evine geldiği ve burada intihara kalkıştığı bilgisine ulaştı. Zanlıyı yakalamak için harekete geçen ekipler, Sazbaşı Sokak’taki evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şahsı ikna etmeye çalışan ekipler, şüpheliyi bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp etkisiz hale getirdi. Zanlı, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Cenazeler ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine getirildi. Güzeloluk Yaylası’ndaki görgü tanıkları, iki el silah sesi duyduklarını, zanlının tüfekle köy ve çevresinde dolaştığını, daha sonra da ilçe merkezine kaçtığını öğrendiklerini ifade ettiler.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

