Mersin'deki antik kentte yeni dönem kazı çalışmaları başladı

Kazı çalışmalarını arkeolog, antropolog, arkeozoolog, tarihçi, topoğraf, mimar ve restoratörlerden oluşan 13 uzman, 9 öğrenci ve 12 işçi ile yürüttüklerini belirten Polosa, büyük ve küçük hamam bölgesindeki yapılardaki kazıların tamamlanmasının ardından buranın ziyarete açılmasının planlandığını aktardı.

Polosa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni dönem kazılarının "büyük hamam-bazilika", "küçük hamam" ve "kayalık burun" ile "küçük kilise"nin güneyindeki alanda yapılacağını söyledi.

Arkeolojik çalışmalarda, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Asena Kızılarslanoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sivas Müzesi arkeologlarından Ali Alkan da yer alıyor.

Bizans ve Roma dönemlerine ait nekropol, tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu antik kentteki 24. dönem kazıları, Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa Polosa'nın başkanlığında yürütülüyor.

Polosa, bir önceki dönemde küçük kilise yapısının güneyindeki alanda Helenistik döneme ait olduğu düşünülen duvar yapısı bulunduğunu anımsatarak, "Bu yapı üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu duvar yapısı bize kentin erken dönem yerleşimi hakkında bilgi vermesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu bölge, 16. yüzyılda burada büyük bir yerleşkenin olduğunun ve insanların yaşadıklarının ipuçlarını veriyor." dedi.

Bugüne kadarki kazılarda sikke, seramik, sütun başlıkları, çatı kiremitleri gibi bulgular elde ettiklerini ifade eden Polosa, kazıların ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

