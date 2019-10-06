HABER

Mersin'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde kazanın ardından çıkan kavgada tabancayla motosiklet sürücüsünü öldüren zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir araçla motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavga sırasında tabancayla motosiklet sürücüsünü öldüren zanlı tutuklandı.

Kırklarsırtı Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen kaza sonrasında çıkan tartışmada motosiklet sürücüsünü silahla öldüren H.Y, polise teslim oldu.

H.Y, ifadesinde kaza sonrasında motosikletteki iki kişinin kendisine saldırdığını ve küfür ettiklerini ileri sürdü.

Korkutmak amacıyla tabancayla ateş ettiğini iddia eden H.Y, pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

- Olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir araçla motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavga sırasında H.Y'nin tabancayla ateş ettiği motosiklet sürücüsü Deniz Ş. yaşamını yitirmiş, olayın ardından H.Y. kaçmıştı.

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Fuat Oktay Etnospor'da açıklamalarda bulunduFuat Oktay Etnospor'da açıklamalarda bulundu
Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsiMersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin zanlı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere 'fitne' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere 'fitne' uyarısı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü YPG/PKK'dan sınır hattına beton blok sevkiyatı

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Avcılar'daki o öğrencilerin yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Akıncı’nın yeni test görüntüleri yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.