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Mersin’deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

31.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de meydana gelen trafik kazasında, kullanılmaz hale gelen otomobilde ağır yaralanan baba ve oğlu, hastanede hayatını kaybetti.

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Mersin’de meydana gelen trafik kazasında, kullanılmaz hale gelen otomobilde ağır yaralanan baba ve oğlu, hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan diğer otomobilin sürücüsü ise polis tarafından aranıyor.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılmaz Dal yönetimindeki 44 HB 726 plakalı otomobille, 44 ABS 653 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Dal’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarken, takla atarak bölgede bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilden itfaiyenin çalışması sonucu ağır yaralı çıkarılan baba ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye götürülen 48 yaşındaki Dal ile 11 yaşındaki oğlu Ali Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazadan sonra olay yerinden kaçan diğer aracın sürücüsünü de aramayı sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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