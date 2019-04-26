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Mersin'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un beraatine karar verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan eski AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un beraati kararlaştırıldı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Uzun ve avukatları katıldı.

Söz verilen Uzun, kendisine bir kumpas kurulduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın isnat edilen suçu işlediğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispatlanamadığını, bu nedenle beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Mersin

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