Mersin'deki FETÖ/PDY davasında karar

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan eski AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un beraati kararlaştırıldı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Uzun ve avukatları katıldı.

Söz verilen Uzun, kendisine bir kumpas kurulduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın isnat edilen suçu işlediğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispatlanamadığını, bu nedenle beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın beraatine hükmetti.

