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Mersin'deki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

MERSİN'de, fuhşa yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'deki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama 

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, fuhşa yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Kültür Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi takibe alan ekipler, salondan çıkan 5 erkeğin para karşılığında fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenledi. Ç.Ç. isim kadın ile M.Ç. ve A.I., 'fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ç.Ç. ile M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin'deki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama Mersin'deki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

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