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Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1 polis gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 19:21 | Son Güncelleme

Mersin’de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin 1 polis gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü soygunla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mesudiye Mahallesi’nde gizlendiğini tespit etti.

Mersin’de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin 1 polis gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü soygunla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mesudiye Mahallesi’nde gizlendiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polis olduğu, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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