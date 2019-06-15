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Mersin'deki kazada ölen asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:09 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden iki uzman çavuştan Sinan Arslan'ın cenazesi, hastane bahçesindeki törenin ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı

Mersin'deki kazada ölen asker için tören

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden iki uzman çavuştan Sinan Arslan'ın cenazesi, hastane bahçesindeki törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.

Eğitim amaçlı bulundukları Nevşehir'den hafta sonu izni için Mersin'e giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren askerlerden Arslan'ın cenazesi, Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Hastane bahçesinde düzenlenen törende, Arslan için dua okunup helallik istendi.

Arslan'ın naaşı, tören mangası tarafından araca yüklenerek, defnedilmek üzere Bursa'ya gönderildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Fatih Şahin'in cenazesinin ise ailesi tarafından alınıp, memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.

Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Serkan Çelik'in kullandığı 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus ilçesi Sarıveli mevkisinde bariyerlere çarpmış, kazada araçta bulunan Tunceli'de görevli Uzman Çavuş Sinan Arslan ile Siirt'te görevli Uzman Çavuş Fatih Şahin hayatını kaybetmişti.

Yaralanan Çelik ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Askerlerin Nevşehir'de eğitim amaçlı bulundukları ve hafta sonu izni için Mersin'e gittikleri öğrenilmişti.

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