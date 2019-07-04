HABER

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kentte metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda, alkolleri sattıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı - Yapılan analizlerde, etil olduğu iddiasıyla satılan alkolün içeriğinde metil alkole rastlandı - Ölenler ve yoğun bakımda tedavi gören kişilerin, etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde içki yapıp içtikten sonra rahatsızlandıkları belirlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda, alkolleri sattıkları öne sürülen, aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar ve ölen kişilerin yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 tekel bayisine baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda, alkolü sattıkları iddia edilen ve aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar E.A, M.Ö, A.N, Ö.E, B.D. ve H.E. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda 1'er litrelik 17 şişe sahte etil alkol ele geçirildi.

Sağlık kontrolüne götürülen zanlılardan E.A. gazetecilerin sorusu üzerine, "Bizim alkolümüz değil kiminse o düşünsün. Kimin alkolü olduğunu ben de bilmiyorum. Eskiden bu olaylardan dolayı sabıkam vardı bundan dolayı gözaltına alındım. Sahte alkol satmadım." dedi.

- Etil alkolün içerisinden metil alkol çıktı

Ölümlerin ardından ele geçirilen alkollerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analizlerde, etil olarak satılan alkolün içerisinde metil alkole rastlandı.

Ölümlerin ve rahatsızlıkların metil alkol nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada da gözaltına alınan şüphelilerin orijinal boş etil alkol şişelerine, il dışından bidonlarla temin ettikleri metil alkolleri doldurup piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Öte yandan, rahatsızlanan ve ölenlerin etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde kendi içkilerini yaptıkları, bir süre sonra fenalaşmalarının ardından hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Birinci neden, hattın eksikleriyle açılmasıYHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Birinci neden, hattın eksikleriyle açılması
(Özel) Pamukkale’de tüm zamanların rekoru kırıldı(Özel) Pamukkale’de tüm zamanların rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin metil alkolden zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

SON DAKİKA! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nu ziyaret etti!

İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

Gören hayran kalıyor! İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.