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Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Kentte bir haftada 7 kişinin metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından 3 kişi daha benzer şikayetlerle hastanelere başvurdu

MERSİN (AA) - Mersin'de bir haftada 7 kişinin metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından 3 kişi daha benzer şikayetlerle hastanelere müracaat etti.

Alınan bilgiye göre, kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurular sürüyor. Dün gece bir kişi, bugün de 2 kişi benzer şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Kontrolleri yapılan 3 kişi tedavi altına alındı.

Son başvurularla tedavi görenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tedavisi tamamlanan bir kişinin taburcu edildiği, yoğun bakımdakilerin sayısının 16'ya düştüğü öğrenildi.

Kentte bir haftada 28 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Mersin metil alkol zehirlenmesi

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