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Mersin'deki metil alkolden zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi daha hastanelere başvurdu - Son başvurularla birlikte 16 kişinin hastanelerde tedavilerine devam ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi daha hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranlardan 5'inin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanelere gelen 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kentteki değişik hastanelerde şu an 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5'i yaşamını yitirmişti.

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Mersin Mersin'de "Metil Alkol" Zehirlenmesi İddiası

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