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Mersin’deki Miyav Park yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:01 | Son Güncelleme

MERSİN'de sahipsiz kedilere evsahipliği eden Miyav Park yenilendi.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de sahipsiz kedilere evsahipliği eden Miyav Park yenilendi. Yapılan çalışmalar kapsamında parka, kedilerin rahatça dinlenebileceği ve uyuyabileceği 24 girişi bulunan bir Miyav Palace da yerleştirildi.
Her gün yüzlerce kediyi besleyen ve oyun alanı sunan Miyav Park, sahipsiz kedilere daha iyi hizmet verebilmek adına Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yenilendi. Sokak kedilerinin daha konforlu ve keyifli bir ortamda yaşaması için Miyav Park’ın zemini, aydınlatma sistemleri ve etrafını çevreleyen tel örgüler elden geçirildi. Özel olarak tasarlanan ve kedilerin oyun oynadıkları alanlardaki korkuluklar da halatlarla kaplandı.
Miyav Park’ın zeminin altındaki toprak suyu emmediği için yaşanan su birikmesinin önüne geçilmesi amacıyla da gerekli işlemler yapıldı. Bu kapsamda zemin beton parke ve kumla doldurularak, 13 santim yükseltilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında parka, kedilerin rahatça dinlenebileceği ve uyuyabileceği 24 girişi bulunan bir Miyav Palace da yerleştirildi.
Kediler için özel olarak tasarlanan oyun alanları, uyku evleri, otomatik değişen su kapları, günde 2 kez tazelenen mamaları ve doğal çim alanları gibi özellikleriyle öne çıkan park, yenileme çalışmaları sonrası sahipsiz kediler için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağlayacak.

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