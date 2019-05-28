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Mersin'deki müzik festivali alanı tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:45 | Son Güncelleme

Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği tartışmaları üzerine festival ertelendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda, 5-7 Haziran'da düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği tartışmaları üzerine festival ertelendi.

100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki festival alanının işletmecisi Hüseyin Çalışkan, yaptığı açıklamada, sorunun çözümü için konunun taraflarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Görüşmeler sonucunda festivalin ertelenmesine karar verdiklerini aktaran Çalışkan, "Yakın zamanda düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla festivalle ilgili detaylı açıklama yapacağız." dedi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda, 5-7 Haziran'da düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin, bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği iddiası, tartışmalara neden olmuştu.

Mersin'deki müzik festivali alanı tartışması

- Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği tartışmaları üzerine festival ertelendi

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması

Mersin'de müzik festivali alanı tartışması
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