Mersin'deki müzik festivali alanı tartışması

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda, 5-7 Haziran'da düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği tartışmaları üzerine festival ertelendi.
100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki festival alanının işletmecisi Hüseyin Çalışkan, yaptığı açıklamada, sorunun çözümü için konunun taraflarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Görüşmeler sonucunda festivalin ertelenmesine karar verdiklerini aktaran Çalışkan, "Yakın zamanda düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla festivalle ilgili detaylı açıklama yapacağız." dedi.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda, 5-7 Haziran'da düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin, bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği iddiası, tartışmalara neden olmuştu.
- Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği tartışmaları üzerine festival ertelendi
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