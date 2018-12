Mersin'deki Noel ayininde barış için dua edildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'deki Katolik ve Ortodoks kiliselerinde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.

Latin Katolik Kilisesi’ndeki ayini Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu Peder Roshan Cordeiro yönetti. Kilisenin ve misafirlerin kutsanması ile başlayan ayinde her yaştan çok sayıda Hıristiyan vatandaş, kilise korosunun seslendirdiği ilahilere eşlik etti.

Vaazında Noel’in önemi ve anlamını vurgulayan Peder Roshan Cordeiro, “Kendimizden ve her şeyden daha büyük olan Allah’a güvenmeliyiz. Ruhun fakirliği olmadan Allah’ın bolluğu olamaz. Noel sadece dünyamıza gelen İsa Mesih’in doğum hikayesi değildir. Aynı zamanda ailelerimizde, topluluklarımızda ve özellikle dünyamızda bize Allah’ın sevgisi ile yaşamak için Allah’ın her birimize verdiği bir çağrıdır. Bu bayram bizi bir araya getirmeyi ve her zaman bir arada tutmasını sağlasın. Çünkü Noel Bayramı bir aile bayramıdır” diyerek herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir Noel diledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayin, cemaat üyelerine komünyon dağıtılması ile sona erdi.

Aziz Mihail ve Cebrail Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin de Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur’un önderliğinde yapıldı. Mum yakarak dua eden cemaat mensupları, Noel ritüellerini gerçekleştirdi.