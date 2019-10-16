HABER

Mersin’deki oda ve borsalardan ’Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Mersin’deki 19 oda ve borsa temsilcileri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenledikleri basın toplantısıyla, ’Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ’Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek adına oda ve borsalar öncülüğünde, il ve ilçelerde yer alan kurum ve kuruluş temsilcilerinin işbirliğinde Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapılırken, Mersin’de de 19 oda ve borsa temsilcileri, MTSO öncülüğünde harekata destek açıklamasında bulundu.MTSO Başkan Yardımcısı Ali Fuat Budur tarafından okunan bildiride, Türkiye’nin, 9 Ekim tarihinde Suriye sınırı üzerinde ’Barış Pınarı’ adı verilen sınır ötesi harekat başlattığı hatırlatıldı."Devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz"Harekatın amacının, hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırması olduğu vurgulanan açıklamada, "Bölgenin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis edilmesi hedeflenmektedir.

Mersin’deki oda ve borsalardan ’Barış Pınarı Harekatı’na destek

Mersin’deki 19 oda ve borsa temsilcileri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenledikleri basın toplantısıyla, ’Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ’Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek adına oda ve borsalar öncülüğünde, il ve ilçelerde yer alan kurum ve kuruluş temsilcilerinin işbirliğinde Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapılırken, Mersin’de de 19 oda ve borsa temsilcileri, MTSO öncülüğünde harekata destek açıklamasında bulundu.
MTSO Başkan Yardımcısı Ali Fuat Budur tarafından okunan bildiride, Türkiye’nin, 9 Ekim tarihinde Suriye sınırı üzerinde ’Barış Pınarı’ adı verilen sınır ötesi harekat başlattığı hatırlatıldı.

"Devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz"
Harekatın amacının, hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırması olduğu vurgulanan açıklamada, "Bölgenin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis edilmesi hedeflenmektedir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" denildi.
Türkiye’nin, özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalındığı kaydedilen açıklamada, "Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere, Türk milleti ve iş dünyası en güzel cevabı verecektir"
Türkiye’nin yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadığı ve olmayacağı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
"Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurt dışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür."
Açıklamanın sonunda, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı vatandaşların dikkatli olması da istenildi.

Mersin’deki oda ve borsalardan ’Barış Pınarı Harekatı’na destek

Mersin’deki oda ve borsalardan ’Barış Pınarı Harekatı’na destek

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Oturma eylemindeki anne: Diğer anneler de gelsin, korkmasınlarOturma eylemindeki anne: Diğer anneler de gelsin, korkmasınlar
CHP Şişli İlçe binasında hareketli dakikalar CHP Şişli İlçe binasında hareketli dakikalar 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

Antalya'da tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası!

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Terör örgütüne darbe

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.